"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن السفر





كما يعلن الفريق أن السفر سيكون متاحا يوم الجمعة من كل أسبوع أيضا للراغبين بالدخول إلى أراضي المملكة الأردنية بواقع 250 مسافراً، وبنفس الشروط والمعايير الصحية المتبعة. ذلك كله بدعم وإسناد وتسهيلات من الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.





ويعلن الفريق أيضا لجميع مواطنينا الراغبين في القدوم لأرض الوطن من أية دولة في العالم بضرورة التسجيل المسبق على منصة المطارات والمعابر الأردنية والحصول على الموافقة اللازمة "QR CODE"، مع ضرورة إجراء فحص " PCR" والحصول نتيجة خلو من الفايروس قبل الصعود إلى الطائرة.



رام الله - دنيا الوطنيعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية عن استئناف العمل بنظام "الترانزيت" يوم الخميس من كل أسبوع على أن يكون موعد طائرة المسافر لا يتجاوز الساعة الثامنة من صباح الجمعة، وبذلك يكون السفر "ترانزيت" متاحا من الأحد حتى الخميس.