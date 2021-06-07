أول تعليق من حركة حماس على إلغاء "مسيرة الأعلام" بالقدس

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة حماس، اليوم الاثنين، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلغاء مسيرة الأعلام في القدس، التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.وقالت حركة حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "إلغاء مسيرة الأعلام هو انكسار جديد للاحتلال وتثبيت للمعادلة الجديدة بأن القدس خط أحمر".وأضافت حماس، أن "الاحتلال يخضع للمعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة في معركة سيف القدس".وأشارت إلى أن مسيرة الأعلام التي كان من المتوقع تنفيذها من قبل المستوطنين هي بمثابة "صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".وأكدت على ضرورة أن "يبقى أهلنا في القدس والداخل المحتل في حالة استنفار للتصدي لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات وشعبنا معكم وخلفكم بمقاومته لإفشال مخططات الاحتلال".