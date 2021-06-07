شؤون فلسطينية

وفاتان وخمس إصابات بحادث سير تصادم شرق نابلس

وفاتان وخمس إصابات بحادث سير تصادم شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن 55 عاماً وآخر 31 عاماً مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتةٍ بحادث سير تصادم بين مركبتين وقع في منطقة الباذان شرقي نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير في شارع الباذان شرقي نابلس وعلى إثره وصلت جثة مواطن 55 عاماً لأحد مشافي المدينة وإصابة أخرى وصفت بالخطيرة لشاب 31 عاماً أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً ووصلت خمس إصابات حالاتها متفاوتة لتلقي العلاج.

وأضافت الشرطة أن خبراء الحوادث تحركوا فور للمكان وباشروا الإجراءات الفنية والقانونية اللآزمة لذلك.

وأكد العقيد إرزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة كما وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته وظروف وقوعه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

منوعات

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

شاهد: بعد غياب سنوات.. &#34;الآنسة وردة&#34; تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: بعد غياب سنوات.. "الآنسة وردة" تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

عربي

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

هبوط أول طائرة في أحدث مطار مصري

هبوط أول طائرة في أحدث مطار مصري

شاهد.. كاتب مصري يهاجم الشعراوي: اخواني رجعي

شاهد.. كاتب مصري يهاجم الشعراوي: اخواني رجعي

المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية

المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية