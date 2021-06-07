وفاتان وخمس إصابات بحادث سير تصادم شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن 55 عاماً وآخر 31 عاماً مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتةٍ بحادث سير تصادم بين مركبتين وقع في منطقة الباذان شرقي نابلس.وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير في شارع الباذان شرقي نابلس وعلى إثره وصلت جثة مواطن 55 عاماً لأحد مشافي المدينة وإصابة أخرى وصفت بالخطيرة لشاب 31 عاماً أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً ووصلت خمس إصابات حالاتها متفاوتة لتلقي العلاج.وأضافت الشرطة أن خبراء الحوادث تحركوا فور للمكان وباشروا الإجراءات الفنية والقانونية اللآزمة لذلك.وأكد العقيد إرزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة كما وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته وظروف وقوعه.