شؤون فلسطينية

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع
خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم، اليوم الإثنين، اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، لمدة 48 ساعة، لإصدار أمر اعتقال إداريّ بحقّه.

وأكد نادي الأسير أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على توالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وشرع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في الـ30 من أيار الماضي، ويقبع حتى اليوم في معتقل "الجلمة".

يشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض أربعة إضرابات سابقة، منهما ثلاثة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداريّ، وخاض إضرابا عام 2004 رفضا لعزله، واستمر لمدة (25) يوما، وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واستمر لمدة (66) يوما، وفي عام 2015 لمدة (56) يوما، وفي عام 2018 لمدة (58) يوما، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

يذكر أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، وأكبرهم (13 عاما). 

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