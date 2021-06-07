المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية المغربية فتح مطارات البلاد أمام الرحلات الدولية اعتبارا من الـ15 من يونيو لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت الوزارة إن الأجانب سيسمح لهم أيضا بدخول المملكة شرط تلقيهم لقاح كوفيد-19 أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.وذكر بيان للحكومة أن هذا القرار "اتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".وأضاف أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.وتشمل اللائحة الأولى كل البلدان التي بها مؤشرات إيجابية فيما يتصل بالتحكم في الحالة الوبائية وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.أما اللائحة الثانية فتتعلق بالدول التي تشهد انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي، حيث اشترط المغرب على المسافرين من هذه الدول تراخيض استثنائية قبل السفر، وإبراز شهادة الخلو من فيروس كورونا لم يمض على صدورها 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم في المغرب 521426 حالة.