الشيوخي يدعو لتكثيف التسوق من البلدة القديمة بالقدس لنصرة أهلها وتعزيز صمودهم



واوضح الشيوخي ان وتيرة الاعتداءات والجرائم التي يقوم بها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائلي وما يسمى بالشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود قد ارتفع وتيرتها بحق اصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس الشريف علاوة على جرائمهم واعتداءاتهم المتصاعدة ضد اهلنا من سكان البلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى المبارك.



وشدد الشيوخي على ان تكثيف التسوق من البلدة القديمة في القدس يساهم في تعزيز صمود اهلها وتجارها ويساهم في تعزيز وجودنا العربي فيها ويساهم في الحفاظ على هويتها الوطنية وعلى عروبتها ويحمي مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي والتاريخي من برامج الاسرلة والتهويد والتهجير القصري والتطهير العرقي والتقسيم الزماني والمكاني .

واشاد الشيوخي بالصمود الاسطوري للمقدسيين ولشعبنا العظيم وبالابداعات الكفاحية والنضالية والارادة الصلبة التي يتمتع بها شعبنا من جيل الى جيل في مواجهة الغول الاستيطاني ومواجهة كل الجرائم والمجازر وبرامج الضم والتهويد والتهجير التي يتعرض لها ليل نهار .



رام الله - دنيا الوطندعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، القيادي في حركة فتح في بيان مركزي صدر ظهر اليوم الاثنين، جماهير شعبنا في الضفة الغربية وأراضي عام 48، الى تكثيف التسوق من البلدة القديمة بالقدس لنصرة اهلها وتعزيز صمودهم.