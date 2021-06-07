شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية وأمير قطر بشأن الأوضاع بالقدس وإعادة إعمار قطاع غزة

تفاصيل لقاء اشتية وأمير قطر بشأن الأوضاع بالقدس وإعادة إعمار قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الاثنين، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع في القدس وإعادة اعمار قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس للأمير تميم، متقدما له بالشكر والتقدير للدور القطري في تقديم الدعم والاسناد المالي والسياسي للقضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الدبلوماسي القطري في مواجهة (صفقة القرن)، والجهود المبذولة في مجلس الامن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في دعم فلسطين.

ووضع رئيس الوزراء الأمير في صورة التحركات الدبلوماسية بما يتعلق استئناف وتقدم العلاقات مع الإدارة الامريكية الجديدة وسياساتها المختلفة عن الإدارة السابقة، داعيا الى ملء الفراغ السياسي الحالي عبر طرح مسار سياسي يفضي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر الرباعية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبحث اشتية مع الأمير تميم إعادة اعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية وجود هدنة وضمان عدم تكرار العدوان على شعبنا خاصة في القطاع، وكذلك إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين فلسطين وقطر، ورفع الميزان التجاري بين البلدين.

ووضع رئيس الوزراء الأمير في صورة الأوضاع في مدينة القدس وما تتعرض له من تطهير عرقي وممارسات عنصرية، ومحاولات تهجير المدينة من سكانها خاصة الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة الى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

واطلع اشتية الأمير تميم على الخطط الاستراتيجية للحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، خاصة عنقود العاصمة المتعلق بالقدس عاصمة دولة فلسطين للحفاظ عليها وتعزيز صمود سكانها.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد فلسطين للمشاركة في التحضيرات القطرية لانطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر العام المقبل.

من جانبه أبدى أمير دولة قطر الشيخ تميم عن استمرار الدوحة لتقديم كل الدعم والاسناد للقضية الفلسطينية، معربا عن امله في إتمام المصالحة الفلسطينية لما تشكله من عامل قوة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.


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