الإخوان المسلمين تتبرأ من "منصور عباس"

رام الله - دنيا الوطننقت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بالنائب في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، زعيم "القائمة العربية الموحدة".وقالت الجماعة في بيان للمتحدث باسمها طلعت فهمي إن "بعض وسائل الإعلام تعمل على نسبة تلك الحركة إلى جماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدة "عدم وجود أي صلة فكرية أو تنظيمية لها مع هذه الحركة".وأضافت الجماعة: "بعد أن هدأت المعارك على الأرض المباركة، ونجحت محاولة الأحزاب السياسية الصهيونية في تشكيل تجمع يسقطون به نتنياهو برز اسم السيد منصور عباس، الذي شارك فى انتخابات الكنيست الأخيرة وحصل فيها على أربعة مقاعد تحت اسم الحركة الإسلامية".