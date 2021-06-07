محافظ سلطة النقد يبحث مع وزيرة شؤون المرأة سبل تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، اليوم في رام الله، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والسيدة منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومديرة العلاقات العامة السيدة أيرين سعادة.وتناول اللقاء سبل تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً، والآليات المتاحة لدعم صاحبات المشاريع من النواحي المالية والتقنية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني على إثر الأزمة الصحية الراهنة.من جانبه أشار المحافظ إلى أن سلطة النقد عملت ومن خلال برنامج استدامة على تخصيص محفظة بقيمة 10 مليون دولار لتمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر وبدون تكلفة، والذي يتضمن في أهدافه تطوير المشروعات المملوكة للنساء، وخلق منافذ خاصة لها، وتطوير المنتجات والمشروعات التي تراعي النوع الاجتماعي، داعياً صاحبات المشاريع للاستفادة من هذا الصندوق ومن برامجه.من جانبها أشادت وزيرة شؤون المرأة، بالجهد الدائم التي تبذله سلطة النقد في إطار دعم وتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والمصرفية، مؤكدةً على ضرورة تنسيق الجهود بين الجانبين لعقد نشاطات مشتركة لتوعية النساء، خاصةً صاحبات المشاريع، بكيفية الاستفادة من صندوق استدامة والخدمات المصرفية المختلفة سيما الإلكترونية.