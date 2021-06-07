شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يبحث مع وزيرة شؤون المرأة سبل تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً

محافظ سلطة النقد يبحث مع وزيرة شؤون المرأة سبل تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، اليوم في رام الله، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والسيدة منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومديرة العلاقات العامة السيدة أيرين سعادة.

وتناول اللقاء سبل تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً، والآليات المتاحة لدعم صاحبات المشاريع من النواحي المالية والتقنية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني على إثر الأزمة الصحية الراهنة.

من جانبه أشار المحافظ إلى أن سلطة النقد عملت ومن خلال برنامج استدامة على تخصيص محفظة بقيمة 10 مليون دولار لتمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر وبدون تكلفة، والذي يتضمن في أهدافه تطوير المشروعات المملوكة للنساء، وخلق منافذ خاصة لها، وتطوير المنتجات والمشروعات التي تراعي النوع الاجتماعي، داعياً صاحبات المشاريع للاستفادة من هذا الصندوق ومن برامجه.

من جانبها أشادت وزيرة شؤون المرأة، بالجهد الدائم التي تبذله سلطة النقد في إطار دعم وتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والمصرفية، مؤكدةً على ضرورة تنسيق الجهود بين الجانبين لعقد نشاطات مشتركة لتوعية النساء، خاصةً صاحبات المشاريع، بكيفية الاستفادة من صندوق استدامة والخدمات المصرفية المختلفة سيما الإلكترونية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 207 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

اشتية يلتقي نظيره القطري ويبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة

الحكم بقضيتي قتل بشير مهنا وصفاء شكشك بخانيونس وغزة

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

منوعات

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

شاهد: بعد غياب سنوات.. &#34;الآنسة وردة&#34; تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: بعد غياب سنوات.. "الآنسة وردة" تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

عربي

شاهد.. كاتب مصري يهاجم الشعراوي: اخواني رجعي

شاهد.. كاتب مصري يهاجم الشعراوي: اخواني رجعي

المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية

المغرب يفتح مطاراته أمام الرحلات الدولية

اغتيال عقيد في المخابرات العراقية

اغتيال عقيد في المخابرات العراقية

البرلمان التونسي يناقش قانون &#34;تجريم التطبيع&#34; الثلاثاء المقبل

البرلمان التونسي يناقش قانون "تجريم التطبيع" الثلاثاء المقبل