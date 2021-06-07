شؤون فلسطينية

الحية: نحذر الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى

الحية: نحذر الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، إن الاحتلال "يحاول أن يجسد وقائع جديدة، بإعلانه عن مسيرة أعلام جديدة، وبتصعيده في الشيخ جراح".

وتابع: "نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة"،  محذراً الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى.

وشدد على "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11/5".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، بأن المستوى السياسي الإسرائيلي، يدرس المسار التي ستمر به مسيرة الأعلام المرتقبة في القدس المحتلة يوم الخميس المقبل، بعد أن وافقت الشرطة على إجرائها. 

وقال النائب عن (الصهيونية المتدينة)، ايتامار بن غفير، إنه ينوي المشي في الحي الإسلامي، حتى وإن لم يُسمح بأن تمر المسيرة هناك.

وأكد أنه لا يمكن أن "ترضخ إسرائيل لمطلب حركة حماس الإرهابية"، حسب زعمه.

وبدورها قالت رئيسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، النائبة عن (هناك مستقبل)، اورنا باربيفائي، أن "سياسيين صغاراً، يستخدمون أعلام الدولة للتحريض واشعال المنطقة".

وقالت مصادر في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الأحداث المتعلقة بمسيرة رقص الأعلام، ودعت إسرائيل الى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمساس بالمحاولات الهادفة الى استتباب الهدوء.

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