"الطب الوقائي" بغزة: نستطيع أن نقول إننا خرجنا من الموجة الثانية من الوباء

رام الله - دنيا الوطنقال د.مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إن القطاع يعيش حالة من الاستقرار بشأن الحالة الوبائية في الوقت الحالي.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن "معدل الحالات التي تسجل بشكل يومي منخفض، حتى نسبة إشغال الأسرة من الحالات الخطيرة والحرجة في تراجع واضح".وتابع: "نستطيع أن نقول إننا خرجنا من الموجة الثانية من الوباء"، واستدرك: "هذا لا يعني أننا في مأمن من هذه الجائحة ويجب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للاستمرار على هذه المعدلات المنخفضة".وشدد ضهير على أنه "يجب أن يكون هناك إقبال واسع لتلقي اللقاح حتى نضمن وجود مناعة كافية في القطاع".وأكد بأن "اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة في غزة هي من اللقاحات المرخصة عالميا وهي آمنة بشكل كامل وتمنح المناعة الكافية لمنع الإصابة، وحتى لو أصيب شخص ممن تلقوا اللقاح لن تكون الأعراض شديدة".وتابع: "بالأمس تم استلام 30000 جرعة من اللقاح الروسي بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى المتوفرة، وهناك تحسن واضح في إقبال المواطنين على تلقي اللقاح خاصة بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات".وقال ضهير: "هذا لا يعني أننا في مأمن من هذه الجائحة ويجب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للاستمرار على هذه المعدلات المنخفضة، وأيضا يجب أن يكون هناك إقبال واسع لتلقي اللقاح حتى نضمن وجود مناعة كافية في القطاع".وأكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، بغزة، بأن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة في غزة هي من اللقاحات المرخصة عالميا وهي آمنة بشكل كامل وتمنح المناعة الكافية لمنع الإصابة، وحتى لو أصيب شخص ممن تلقوا اللقاح لن تكون الأعراض شديدة.وتابع: "بالأمس تم استلام 30000 جرعة من اللقاح الروسي بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى المتوفرة، وهناك تحسن واضح في إقبال المواطنين على تلقي اللقاح خاصة بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات".وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 799 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، بأن 210 حالة جديدة، من مصابي فيروس (كورونا) تعافت، فيما لا يوجد حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 110799 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 4095 حالة، وإجمالي المتعافين 105676 حالة.ووصل إجمالي الوفيات 1028 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 59 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 جرعة، وهي تكفي لـ 60200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 42704 شخصاً.