شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن إحصائية مصابي (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن إحصائية مصابي (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 799 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، بأن 210 حالة جديدة، من مصابي فيروس (كورونا) تعافت، فيما لا يوجد  حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 110799 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 4095 حالة، وإجمالي المتعافين 105676 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 1028 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 59 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 جرعة، وهي تكفي لـ 60200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 42704 شخصاً

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