لبنان: محتجون يحاولون اقتحام مبنى وزارة الاقتصاد

رام الله - دنيا الوطنهاجم محتجون لبنانيون، مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت، وحاولوا تحطيم بابه لاقتحامه، قبل أن تبعدهم قوات الأمن عن المكان، حسب مراسل الأناضول.وتجمع عشرات المحتجين في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة بيروت قرب مبنى الوزارة، وقطعوا حركة السير في الطريق لبعض الوقت، وذلك احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.كما تجمع محتجون عند بعض مداخل مقر البرلمان، قرب "ساحة الشهداء"، مع وجود تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من تجاوز جدران إسمنية وحديدية للمبنى، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن وليد الأيوبي، المتحدث باسم المحتجين قوله، إن الشعب يواجه أخطار كبيرة، لا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت.وأضاف الأيوبي أن "النظام السياسي اللبناني أصبح في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفا، والشعب في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة".