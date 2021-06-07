من أجل رعاياه بالخارج.. المغرب يعلن إعادة فتح مجاله الجوي في 15 يونيو

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة المغربية، السماح باستئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها، ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 حزيران/يونيو الحالي، "لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".وحسب بيان للحكومة، هذا القرار "أتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد"، حسب ما نقل موقع (فرانس24).وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأجانب سيُسمح لهم ايضا بدخول المملكة بشرط تلقيهم اللقاح الواقي من (كوفيد-19) أو حيازتهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.وجاء في البيان أنه "بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية".وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستتم في إطار انفتاح تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع الوبائي في البلاد وفي العالم "والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب لمنع انتشار فيروس (كورونا)".