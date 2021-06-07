(كورونا) عالمياً: 327 ألف و663 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية





كما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 174 مليونا ونحو 55 ألف إصابة، تعافى منهم 157 مليونا وما يزيد عن 337 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، 327 ألف و663 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,738 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من انتشار الفيروس بين مواطنيها لكنها بدأت منذ ايام قليلة تسجل حصيلة وفيات واصابات بوتيرة اقل عن الفترة الماضية، وسجلت (2,445 وفاة)، والبرازيل (866 وفاة)، وكولومبيا (539 وفاة)، وبيرو (438 وفاة)، وروسيا (351 وفاة)، فيما تراجعت اميركا الى المركز التاسع عالمياً مسجلة (164 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (101,232 إصابة)، والبرازيل (39,637 إصابة)، وكولومبيا (24,050 إصابة)، والأرجنتين (16,415 إصابة)، وروسيا (9,163 إصابة)، واميركا التي حلت في المركز الثامن عالمياً (6,408 إصابات).



وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم، من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (612,366 وفاة)، والبرازيل (473,495 وفاة)، والهند (349,922 وفاة)، والمكسيك (228,804 وفيات)، وبيرو (186,511) وفاة.



وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,210,782 إصابة)، والهند (28,909,975 إصابة)، والبرازيل (16,947,062 إصابة)، وفرنسا (5,712,753 إصابة)، وتركيا (5,287,980 إصابة).





رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 744 ألف وفاة.