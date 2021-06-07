دولي

(كورونا) عالمياً: 327 ألف و663 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) عالمياً: 327 ألف و663 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 744 ألف وفاة.

كما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 174 مليونا ونحو 55 ألف إصابة، تعافى منهم 157 مليونا وما يزيد عن 337 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، 327 ألف و663 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,738 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من انتشار الفيروس بين مواطنيها لكنها بدأت منذ ايام قليلة تسجل حصيلة وفيات واصابات بوتيرة اقل عن الفترة الماضية، وسجلت (2,445 وفاة)، والبرازيل (866 وفاة)، وكولومبيا (539 وفاة)، وبيرو (438 وفاة)، وروسيا (351 وفاة)، فيما تراجعت اميركا الى المركز التاسع عالمياً مسجلة (164 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (101,232 إصابة)، والبرازيل (39,637 إصابة)، وكولومبيا (24,050 إصابة)، والأرجنتين (16,415 إصابة)، وروسيا (9,163 إصابة)، واميركا التي حلت في المركز الثامن عالمياً (6,408 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم، من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (612,366 وفاة)، والبرازيل (473,495 وفاة)، والهند (349,922 وفاة)، والمكسيك (228,804 وفيات)، وبيرو (186,511) وفاة.

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,210,782 إصابة)، والهند (28,909,975 إصابة)، والبرازيل (16,947,062 إصابة)، وفرنسا (5,712,753 إصابة)، وتركيا (5,287,980 إصابة).

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: المستوى السياسي يدرس مسار مرور مسيرة الأعلام بالقدس

إعلام الاحتلال: المستوى السياسي يدرس مسار مرور مسيرة الأعلام بالقدس

صحفي إسرائيلي: يجب على الحكومة قطع علاقتها بقطر

صحفي إسرائيلي: يجب على الحكومة قطع علاقتها بقطر

بنيت يدعو نتنياهو للكف عن التحريض والتخلي عن السلطة بشكل ديمقراطي

بنيت يدعو نتنياهو للكف عن التحريض والتخلي عن السلطة بشكل ديمقراطي

أول تعليق إسرائيلي على ما بثته (الجزيرة) بشأن تسجيل صوتي لأسير بغزة

أول تعليق إسرائيلي على ما بثته (الجزيرة) بشأن تسجيل صوتي لأسير بغزة

بدءاً من 15 من الشهر الجاري.. إلغاء وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المسقوفة بإسرائيل

بدءاً من 15 من الشهر الجاري.. إلغاء وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المسقوفة بإسرائيل

باكستان: مصرع أكثر من 30 شخصاً إثر تصادم قطارين

باكستان: مصرع أكثر من 30 شخصاً إثر تصادم قطارين

مقتل 14 من الأمن الأفغاني بمعارك مع &#34;طالبان&#34; شمال أفغانستان

مقتل 14 من الأمن الأفغاني بمعارك مع "طالبان" شمال أفغانستان

المكسيك: مصرع ثلاثة عمال وفقدان ثلاثة آخرين بانهيار منجم للفحم شمال البلاد

المكسيك: مصرع ثلاثة عمال وفقدان ثلاثة آخرين بانهيار منجم للفحم شمال البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

الاحتلال يهدم 10 منشآت سكنية في معرجات أريحا

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

مستوطنون يجرفون حيًا تاريخيًا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

القواسمي يطلع عدداً من مؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا على آخر المستجدات السياسية

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

تحويل القيادي بحركة حماس الأسير جمال الطويل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

نقابة المحامين تستنكر فصل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين من وكالة الانباء الفرنسية

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الحكم سبع سنوات ونصف وغرامة 7500 دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الاحتلال يُدين الأسير مروان معدي مجدداً ويرفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ 22 عاماً

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم التاسع

منوعات

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: هالة صدقي تهدد زوجها بمنعه من دخول مصر

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

شاهد: أنابيلا هلال تثير الجدل برقصها في عيد ميلادها

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

بعد قضيته مع رانيا يوسف.. ما حقيقة اعتزال نزار الفارس؟

شاهد: بعد غياب سنوات.. &#34;الآنسة وردة&#34; تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: بعد غياب سنوات.. "الآنسة وردة" تصدم جمهورها بالشعر الأشقر

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: نائبة برلمانية تطالب بمعاقبة محمد رمضان لهذا السبب

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: مها أحمد تلفت الأنظار بغزلها لزوجها مجدي كامل

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد: سمية الخشاب تقدم نصائح للخروج من الاكتئاب في 40 ثانية

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

شاهد كيف استعرض علي ربيع مهاراته وتحدى جمهوره

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

بسبب الشيب.. فنانة خليجية تتعرض للتنمر والهجوم القاسي.. وهكذا ردت

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

محمد رمضان يهدد الاقتصاد المصري بسبب التحفظ على أمواله

عربي

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

مصر: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

قائد انقلاب مالي يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع

السجن 15 عامًا لجنرال جزائري كبير بتهمة الثراء غير المشروع