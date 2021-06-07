صحفي إسرائيلي: يجب على الحكومة قطع علاقتها بقطر

وعرضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر برنامج (ما خفي أعظم) على قناة الجزيرة الفضائية، مساء الأحد، تسجيلاً صوتياً لأحد أسرى جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجز لديها في قطاع غزة.





وقال الجندي الإسرائيلي خلال التسجيل الصوتي: ""أموت كل يوم من جديد، وآمل أن أكون قريباً في حضن عائلتي"، مضيفا: "آمل أن تكون إسرائيل تعمل على استعادتنا، وأتساءل إن كانت تفرق بين الجنود الأسرى".





بدوره، كشف مروان عيسى، نائب قائد اركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، معلومات جديدة حول صفقة (وفاء الأحرار)، التي تمت بالإفراج عن 1027 اسيرا فلسطينياً، مقابل الافراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في عام 2005.





وأكد عيسى في لقاء له عبر برنامج (ما خفي أعظم): "إن المقاومة الفلسطينية ستفاجئ العدو والصديق"، لافتا إلى أن معركة (سيف القدس)، مثلت مرحلة فارقة، وسيكون لها ما بعدها.





وقال عيسى، خلال تصريحات له عبر برنامج (ما خفي اعظم) الذي يعرض على قناة (الجزيرة) الفضائية، مساء اليوم الأحد: "سعينا خلال معركة سيف القدس إلى زيادة غلتنا من الجنود الأسرى، وكان ملف الأسرى حاضرا وبقوة".



