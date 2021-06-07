بنيت يدعو نتنياهو للكف عن التحريض والتخلي عن السلطة بشكل ديمقراطي





وأضاف حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن ما يجري في الأسابيع الأخيرة هي "حملة تحريض ممنهجة ضد أعضاء حزبه وحزب تكفا حداشا برئاسة غدعون ساعر في مسعى لتغيير موقفهم ليصوتا ضد إقامة الحكومة الجديدة".



وأضاف: أنه من حق ما شاء بذلك إبداء معارضته لتأليف الحكومة الجديدة إلا انه لا يجوز التحريض على العنف.



كما دعا بينيت رئيس (كنيست)، يريف ليفين إلى أداء مهمته وفقا لتصريح الولاء وإتاحة الفرصة امام الحكومة الجديدة لنيل ثقة (كنيست) يوم الأربعاء المقبل.



وكان رؤساء أحزاب الائتلاف المتبلور قد اجتمعوا أمس في جلية عمل في فندق دان بتل أبيب، حيث أعربوا عن قلقهم حيال حملة التحريض المنطلقة من جانب (ليكود).

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حزب (يامينا) في إسرائيل، نفتالي بينت، المرشح لتولي رئاسة حكومة التغيير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى "الكف عن حملة التحريض ضد أعضاء الحكومة المستقبلية والى التخلي عن مقاليد الحكم دون أن يترك وراءه أرضا محروقة."