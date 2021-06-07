بدءاً من 15 من الشهر الجاري.. إلغاء وجوب ارتداء الكمامات بالأماكن المسقوفة بإسرائيل



وقررته الجهات المعنية في وزارة الصحة ذلك، في ضوء استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتُستثنى من هذا القرار مؤسسات التعليم نظرا لعدم شمل حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) الطلاب في سن 15 ودون.



هذا وفي أعقاب ازدياد تفشّي (كورونا) حول العالم، توصي وزارة الصحة بالامتناع عن السفر كلّيًا إلى خارج إسرائيل في هذه الأوقات.



وأعلنت وزارة الصحّة عن إضافة ناميبيا إلى قائمة الدول الخطِرة التي تحمل تحذيرًا من السّفر إليها.







يُذكر أنه في حال لم يطرأ تحسن على الصورة الوبائية في الدول أعلاه، فمن المتوقع إدراجها في قائمة الدول بمستوى خطورة قصوى. وعليه، يُطلب من الجمهور تخطيط سفرهم الى هذه الدول وفقًا لهذه التغييرات.

وتنص الأنظمة على منع المواطنين والسكان الإسرائيليين من مغادرة البلاد (الا في الحالات الاستثنائية) إلى دول بمستوى خطورة قصوى مثل: أوكرانيا، الارجنتين، أثيوبيا، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، المكسيك وتركيا. جاء هذا القرار بعد اجراء تقييم لصورة الوضع يوم الخميس الماضي، وبذلك تنضمّ إلى القائمة التالية: أوروجواي، جزر سيشيل، بوليفيا، جزر المالديف، نيبال، بورغواي، تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا وتونس.

رام الله - دنيا الوطنتقرر إلغاء الأنظمة القاضية بإسرائيل، بوجوب ارتداء الكمامات داخل الأماكن المسقوفة، بدءاً من 15 من الشهر الجاري.