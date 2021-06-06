(معاريف): الشرطة الإسرائيلية وافقت على إقامة مسيرة الأعلام بوقتها المحدد وسترفع توصية للمستوى السياسي

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه في ضوء تقييم الوضع العملياتي والاستخباراتي، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، موافقتها على تنظيم مسيرة الأعلام في مدينة القدس، في وقتها المحدد.وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة الإسرائيلية سترفع هذه التوصية الى المستوى السياسي، حيث من المقرر أن تقام مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل.وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة،، قد حذروا من تداعيات هذه المسيرة، واعتبروها أنها قد تقود إلى تصعيد الأوضاع الميدانية من جديد.بدورها، دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني الى النفير العام، الخميس المقبل، والوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.وأكدت اللجنة المركزية للحركة، في بيان صدر في وقت سابق من اليوم الأحد، ان القدس خط احمر، وان لدى شعبنا الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس، وعموم المناطق الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيرية نتنياهو واليمين المتطرف الاسرائيلي ولجم تحركاته في القدس، التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها.