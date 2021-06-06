تصريحات إثيوبية غير مسبوقة حول سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إثيوبي كبير في مشروع بناء سد النهضة إن المصريين يتصرفون كأن النيل يتدفق من بلدهم إلى إثيوبيا.وأضاف رئيس شركة (World Peace Entertainment) غيتانة كيبيدي في تصريح نقله موقع (روسيا اليوم)، أن "استكمال المشروع التاريخي لسد النهضة الإثيوبي الكبير سيجعل هذا الجيل فخورا حيث وصل بناؤه الإجمالي الآن إلى أكثر من 80%".وأشار إلى أن الإثيوبيين يفتقرون إلى الاتجاه نحو الترويج المناسب لموارد البلاد الوفيرة لصالح شعبها، مضيفا: "بسبب نهجنا السلبي، تصرف المصريون كأن النيل يتدفق من مصر إلى إثيوبيا".وأكد كيبيدي أنه سيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2021.