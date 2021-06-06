الجيش اللبناني يعلن تفاصيل خرق بحري إسرائيلي قبالة رأس الناقورة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، مساء أمس السبت، بيانًا حول تفاصيل خرق بحري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة رأس الناقورة، تكرر على مدار يومين متتاليين.وقال في بيانه: "إنه بتاريخ 4 / 6 / 2021 اعتبارا من الساعة 18.45 ولغاية الساعة 18.50، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا".وأشار البيان إلى أن الخرق تكرر مرة أخرى أمس السبت، وجاء في البيان أنه "بتاريخ 5/6/2021 أقدم الزورق المذكور، ما بين الساعة 1.32 والساعة 2.21، على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 222 مترا".وأفاد بأن عناصر الزورق أقدموا على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية التي تم اختراقها، مؤكدًا على أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".