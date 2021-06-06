الرئيس التونسي عن التطبيع: نحن أحرار وعشنا أحرارًا ونريد أن نموت أحرارًا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد: "نحن أحرار وعشنا أحرارًا ونريد أن نموت أحرارًا".ورد سعيد على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة بالقول: "إن الأنظمة تختار ما تريد".وتابع: "نحن نتعامل مع الدول والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد.. لم نتدخل فيها على الإطلاق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا".وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة تحصين المجتمع بثقافة تكون سدا منيعا أمام الإرهاب.