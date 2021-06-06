دولي

(كورونا) عالميًا تسجِّل 3 مليون و737 ألف وفاة وأكثر من 173 مليون إصابة

(كورونا) عالميًا تسجِّل 3 مليون و737 ألف وفاة وأكثر من 173 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 737 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 173 مليونا، وما يزيد على 727 ألف إصابة، تعافى منهم 156 مليونا وما يقارب من 855 ألف مريض.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 399 ألف و69 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,273 حالة وفاة.

وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت، يوم أمس السبت، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي لا تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها (2,683 وفاة)، والبرازيل (1,661 وفاة)، وكولومبيا (532 وفاة)، والأرجنتين (456 وفاة)، وروسيا التي أزاحت أمريكا من القائمة الخماسية، مسجلة (399 وفاة)، فيما تراجعت أمريكا إلى المركز السادس عالميا مسجلة (388 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (114,537 إصابة)، والبرازيل (65,471 إصابة)، وكولومبيا (28,971 إصابة)، والأرجنتين (23,627 إصابة)، وأمريكا (11,603 إصابات).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة إصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن أمريكا لا تزال تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات اجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (612,203 وفيات)، والبرازيل (472,629 وفاة)، والهند (346,784 وفاة)، والمكسيك (228,754 وفاة)، وبيرو (186,073 وفاة).

وبينت، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34,204,374 إصابة)، والهند (28,809,339 إصابة)، والبرازيل (16,907,425 إصابة)، وفرنسا (5,707,683 إصابة)، وتركيا (5,282,594 إصابة).

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