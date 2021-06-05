إعلام الاحتلال: غانتس سيطالب بعدم إقامة مسيرة الأعلام بالقدس المقررة يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه سيطالب بعدم إقامة مسيرة الأعلام، المخطط لها في مدينة القدس، هذا الأسبوع، مرجعا سبب ذلك، إلى أن الأمر سيتطلب جهداً أمنياً خاصاً، بالإضافة الى أنها يمكن أن تضر بالنظام العام والعمليات السياسية الجارية.جاء ذلك، خلال اجتماع اجراه غانتس، الليلة، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، والمستشار القضائي، وقائد المنطقة الوسطى، ومنسق عمليات الحكومة، وقادة أخرين، وذلك لتقييم للوضع.بدوره، أكد أور هيلار، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أن توصية غانتس بعدم إقامة مسيرة الأعلام، تنبع من الرغبة في تجنب تصعيد جديد مع قطاع غزة.من جانبه، قال نوعم أمير، مراسل القناة 20 الإسرائيلية: "مؤسسة الجيش تنهار أمام تهديدات حركة حماس، وسيطالب وزير الدفاع بني غانتس بإلغاء مسيرة الأعلام".