(واللا): وحدة سرية شاركت في المعركة الأخيرة بقطاع غزة.. تعرف عليها

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، معلومات جديدة حول المعركة الأخيرة في قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.واكد الموقع، أنه خلال المعركة، شاركت لأول مرة، وحدة سرية تابعة للواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن هذه الوحدة مزودة بسرب من الحوامات؛ بهدف كشف الأهداف ومهاجمتها على الفور.وزعم قائد الوحدة، أن وحدته استطاعت كشف منصة صواريخ جنوب القطاع ومن ثم هاجمتها.وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى للاستفادة من هذه الوحدة في أي معركة مستقبلية مع حزب الله اللبناني.