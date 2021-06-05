شؤون فلسطينية

حماس تعقب على اعتقال قوات الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بالقدس

حماس تعقب على اعتقال قوات الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمراسلة قناة الجزيرة الفضائية، جيفارا البديري، والاعتداء عليها وعلى طاقم القناة بالضرب، وتحطيم الكاميرات والمعدات.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات له: "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، يؤكد السلوك العدواني للاحتلال لكل وسيلة يمكن أن تكشف جرائمه ضد شعبنا وتفضح سلوكه العنصري، ومحاولة لفرض روايته الكاذبة وتغييب رواية شعبنا الصادقة وهو ما حاول تحقيقه من استهداف المؤسسات الإعلامية في عدوانه الأخير على قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

(واللا): وحدة سرية شاركت في المعركة الأخيرة بقطاع غزة.. تعرف عليها

(واللا): وحدة سرية شاركت في المعركة الأخيرة بقطاع غزة.. تعرف عليها

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بحي الشيخ جراح

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بحي الشيخ جراح

البرلمان العربي: يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم

البرلمان العربي: يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم

مصرع طفل بحادث سير في أريحا

مصرع طفل بحادث سير في أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

الجهاد الإسلامي بـ &#34;ذكرى النكسة&#34;: الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

الجهاد الإسلامي بـ "ذكرى النكسة": الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

عربي

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا