شؤون فلسطينية

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ان ظروف المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب الوضع الفلسطيني واستكمال جهود تحقيق المصالحة الوطنية لمد شعبنا بكافة عوامل الثبات والصمود ، داعياً الى استثمار حالة التوحد التي تجلت خلال المواجهة الأخيرة في القدس وغزة والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق الصمود الفلسطيني وحشد الرأي العام الداعم والمناصر لحقوقنا الوطنية .

وأضاف الأمين العام في تصريح صحفي له اليوم بمناسبة ذكرى الخامس من حزيران ان استمرار الانقسام يشكل الممر الاسهل لتمرير المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية والتي سنرى خلال المرحلة المقبلة محاولات حثيثة من قبل أعداء الشعب الفلسطيني لتعزيز هذا الانقسام، ولتجاوز صورة الوحدة الرائعة التي قدمها شعبنا خلال الأسابيع الماضية ، مؤكدا ان التصدي لهذه المحاولات وافشالها لها يتطلب الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ، ووضع برنامج وطني شامل لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كافة المحافل وعلى كافة الصعد وتصعيد المواجهة الشعبية في كافة مناطق التماس مع المحتل .

وقال الأمين العام ان ذكرى حرب حزيران التي شنها الاحتلال على امتنا وشعبنا واكمل عبرها احتلالها لكامل فلسطين وبعض الأراضي العربية ، مؤكدا الطبيعة العدوانية الاستيطانية لهذا الاحتلال التي مارسها منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 بمساعدة الدول الاستعمارية الكبرى لطرد شعبنا واقتلاعه من ارضه ومواصلتها لهذه السياسة طوال العقود الماضية من إجراءات التهويد وإقامة المستوطنات وعزل مدينة القدس واستمرارها بتقويض كل بنى الحياة الفلسطينية، موضحاً ان الشعب الفلسطيني كان على الدوام قادر على تحويل مآسيه ومعاناته الى عوامل قوة استنهاض للروح الوطنية الخلاقة وتصعيد نضاله المشروع للتصدي للاحتلال وانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة .

وتابع الأمين العام ان شعبنا مازال يواصل صموده ويقف في خندق الدفاع الأول من معركة الامة دفاعا عن حقوقه وكرامة امته وهو سيواصل صموده وثباته ليبقى كما كان الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الصهيوامبريالية التي تستهدف منطقتنا العربية قاطبة.

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