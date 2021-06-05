البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال



وتابع الأمين العام ان شعبنا مازال يواصل صموده ويقف في خندق الدفاع الأول من معركة الامة دفاعا عن حقوقه وكرامة امته وهو سيواصل صموده وثباته ليبقى كما كان الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الصهيوامبريالية التي تستهدف منطقتنا العربية قاطبة.



وقال الأمين العام ان ذكرى حرب حزيران التي شنها الاحتلال على امتنا وشعبنا واكمل عبرها احتلالها لكامل فلسطين وبعض الأراضي العربية ، مؤكدا الطبيعة العدوانية الاستيطانية لهذا الاحتلال التي مارسها منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 بمساعدة الدول الاستعمارية الكبرى لطرد شعبنا واقتلاعه من ارضه ومواصلتها لهذه السياسة طوال العقود الماضية من إجراءات التهويد وإقامة المستوطنات وعزل مدينة القدس واستمرارها بتقويض كل بنى الحياة الفلسطينية، موضحاً ان الشعب الفلسطيني كان على الدوام قادر على تحويل مآسيه ومعاناته الى عوامل قوة استنهاض للروح الوطنية الخلاقة وتصعيد نضاله المشروع للتصدي للاحتلال وانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة .