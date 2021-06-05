دولي

الهند: علماء يحذرون من العدوى الشديدة لسلالة (دلتا) الجديدة لفيروس (كورونا)

الهند: علماء يحذرون من العدوى الشديدة لسلالة (دلتا) الجديدة لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا علماء في الهند إلى تحرك عالمي لاحتواء انتشار سلالة (دلتا) لفيروس (كورونا) الذي ظهر لأول مرة في بلادهم. وأشاروا إلى أن هذه السلالة الشديدة العدوى تصيب بشكل أكبر المرضى السابقين بالفيروس أو الذين لم يكملوا مراحل التطعيم. 

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد، بحسب ما جاء على موقع (فرانس 24).

أكد علماء في الهند أن سلالة (دلتا) لفيروس (كورونا) التي اكتشفت لأول مرة في بلادهم، شديدة العدوى، وتهدد أكثر من سبق إصابته بالمرض أو من لم يكمل التطعيم ضد الوباء. ودعوا إلى تحرك العالمي لاحتواء انتشار هذه السلالة.

وأوضحت لجنة لهؤلاء العلماء، تعمل لحساب الحكومة، في تقرير نُشر الجمعة أن سلالة فيروس قد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمئة عما تنقله سلالة (كورونا) المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن "الإصابات السابقة... والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".

سلالة تنتشر في 50 دولة

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.

وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.

أخبار ذات صلة

مسلحون يقتلون نحو 100 مدني في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو

مسلحون يقتلون نحو 100 مدني في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو

شاهد: 5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين في الصين

شاهد: 5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين في الصين

بوتين يستبعد تحقيق السلام في المنطفة دون حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بوتين يستبعد تحقيق السلام في المنطفة دون حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو

أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

قناة إسرائيلية: رئيس (كنيست) سيعلن نجاح لابيد بتشكيل الحكومة.. وهذا موعد التنصيب

قناة إسرائيلية: رئيس (كنيست) سيعلن نجاح لابيد بتشكيل الحكومة.. وهذا موعد التنصيب

ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

الجهاد الإسلامي بـ &#34;ذكرى النكسة&#34;: الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

الجهاد الإسلامي بـ "ذكرى النكسة": الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

عربي

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا