شؤون فلسطينية

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته
رام الله - دنيا الوطن
قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية خلال لقاء خاص مع إذاعة صوت فلسطين في الذكرى الـ 54 للنكسة بأن حركة فتح استطاعت في معركة الكرامة أن تخرج الأمة من وضعية الهزيمة و النكبة والنكسة إلى واقع العزة و الانتصار و تمكنت من توحيد كل الطاقات والجهود تحت مظلة واحدة و كيان سياسي موحد مثلته منظمة التحرير الفلسطينية التي بُنيت و جُسدت بدماء عشرات الآلاف من الشهداء و الجرحى و الأسرى .

وأشار عبيد أن شعبنا و أمتنا استطاعت أن تستجمع قواها بعد العديد من الاستخلاصات السياسية و العسكرية حيث ظهرت تجلياتها في نصر أكتوبر العظيم للجيش المصري الشقيق .

و أكد جمال عبيد بأنه و بعد مرور 73عام على النكبة و 54عام علي النكسة واحتلال مقدساتنا و أرضنا و اقتصادنا و مقدراتنا لم تنجح إسرائيل في احتلال عقولنا و إرادتنا و أن الرواية الإسرائيلية القائمة على أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض و أن الكبار يموتون و الصغار ينسون قد سقطت في كل المعارك والتي كان آخرها معركة القدس الكبرى و أن من حارب الاحتلال الإسرائيلي في القدس و الشيخ جراح و نابلس و رام الله و جنين و الخليل و قطاع غزة و رهط و النقب و اللد و حيفا هم هذا الجيل العظيم من أبناء شعبنا الذي لم يحضر النكبة و النكسة.

و شدد عبيد في ذكرى النكسة على حق شعبنا في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وفقاً لتطورات المواجهة الميدانية مع الاحتلال والمكفولة بمواثيق الشرعية الدولية.

من ناحية أخرى أبدى جمال عبيد رغبة و قرار حركة فتح في إنجاح حوارات القاهرة المزمع انعقادها الأسبوع المقبل باعتبار الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل أفضل رد على عدوان إسرائيل على شعبنا و أرضنا و مقدساتنا ، و أن الوحدة الفلسطينية الداخلية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال و أدواته.

و ثمّن جمال عبيد موقف جمهورية مصر العربية الشقيقة و دورها التاريخي في دعم و مساندة القضية و القيادة الفلسطينية
و حيا عبيد شهداء الجيش المصري و الجيوش العربية الذين ارتقوا دفاعاً عن القدس و فلسطين.

وفي الختام تطرق جمال عبيد إلى أن قيادة الحركة و كافة أطرها ومؤسساتها تعكف على مراجعات شاملة و تقييم جذري لطبيعة الأحداث و المتغيرات التي فرضتها معركة القدس على كافة المستويات المحلية و الإقليمية والدولية و المستندة أصلاً على ثبات وصمود و مقاومة و صمود شعبنا في الداخل والخارج و المواقف المشرفة للقيادة الفلسطينية و في المقدمة منها الرئيس محمود عباس أبو مازن و التوجه لوضع حلول شاملة لمختلف القضايا و الملفات الداخلية الهامة للحركة مروراً ببناء استراتيجيات تشمل و تجمع الكل الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لإنجاز حلم شعبنا في الحرية و الاستقلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

أخبار ذات صلة

(واللا): وحدة سرية شاركت في المعركة الأخيرة بقطاع غزة.. تعرف عليها

(واللا): وحدة سرية شاركت في المعركة الأخيرة بقطاع غزة.. تعرف عليها

حماس تعقب على اعتقال قوات الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بالقدس

حماس تعقب على اعتقال قوات الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري بالقدس

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بحي الشيخ جراح

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بحي الشيخ جراح

البرلمان العربي: يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم

البرلمان العربي: يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم

مصرع طفل بحادث سير في أريحا

مصرع طفل بحادث سير في أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

البرديني يدعو لاستثمار حالة الوحدة لوضع برنامج وطني شامل تصعيد الاشتباك مع الاحتلال

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

عبيد: الوحدة الوطنية أقرب الطرق لاجتثاث الاحتلال وأدواته

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بكفر قدوم

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

بذكرى النكسة.. الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين للقيام بذلك

الجهاد الإسلامي بـ &#34;ذكرى النكسة&#34;: الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

الجهاد الإسلامي بـ "ذكرى النكسة": الظروف التي رافقت نكبة حزيران لن تتكرر

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

عربي

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 16 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بـ(كورونا)

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا

محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا