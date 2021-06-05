بؤرة استيطانية جديدة لربط ثلاث مستوطنات جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 بيوت متنقلة "كرافانات" في أراضي المواطنين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين ممن يسمون بفتية التلال وبحماية قوات الاحتلال نصبوا البيوت المتنقلة في أراضي تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في خربة زنوتا، بمحاذاة مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.وبينت أن الهدف من وراء نصب هذه "الكرافانات" هو الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الخربة؛ لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة تربط ثلاث مستوطنات في المنطقة.وسبق أن أخطر الاحتلال بهدم العديد من المراكز الصحية والمنشآت المدنية والمساكن، في خربة زنوتا بهدف تهجير سكانها والسيطرة عليها لتوسعة الاستيطان.وأكد رئيس المجلس القروي لقرية زنوتا فايز الطل أن إصرار الاحتلال على هدم قرية زنوتا يأتي بهدف تهجير أهلها والسيطرة الكاملة عليها بهدف توسعة المستوطنات.وبيّن الطل أن منطقة زتونا منطقة هامة جدا بالنسبة للاحتلال وذلك لوقوعها بين 4 مستوطنات وجوار الجدار العازل والشوارع الالتفافية التي يتواجد فيها قطعان المستوطنين بشكل كبير.وتقع قرية خربة زنوتا جنوب-غربي جبال الخليل، ويسكنها قرابة 150 شخصًا ينتمون إلى 27 عائلة.ويعمل السكان في رعي الأغنام، ويسكن غالبيتهم في مغارات طبيعية أضيفت إليها مداخل حجرية، وبدأوا في سنوات الثمانينيات ببناء بيوت حجرية ومبانٍ عرضية، ويقع في مجال القرية موقع أثري ومسجد عتيق بني فترة الانتداب البريطاني.وفي عام 2007 أصدرت ما تسمى بالإدارية المدنية التابعة للاحتلال أوامر هدم لغالبية البيوت بدعوى أنها بُنيت دون تصاريح؛ لكون هذه القرية لم تحظَ أبدًا بخارطة هيكلية.وتعدُّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.