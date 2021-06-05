شاهد: قوات الاحتلال تعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بحي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مراسلة قناة (الجزيرة) الفضائية، الصحفية جيفارا البديري، وذلك خلال تغطيتها في حي الشيخ جراح بالقدس.وأفادت وكالات محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على البديري ومصر قناة الجزيرة نبيل مزاوي، كما تم تحطيم كاميرات ومعدات طاقم القناة.بدورها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال الصحفية جيفارا البديري، خلال التغطية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.وقالت النقابة في تصريح لها: "قوات الاحتلال اعتدت على جيفارا البديري، ومصور قناة الجزيرة نبيل مزاوي، وتكسير كاميرات ومعدات طاقم القناة".