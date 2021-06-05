لحنة فلسطين بالبرلمان الأردني: حكومة الاحتلال تعمل على تفريغ المدينة المقدسة من أهلها

أعربت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحمايته، وكشف الممارسات العنصرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.





ودعت اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، في ذكرى "النكسة"، البرلمانات العربية والدولية إلى التحرك لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي أخلت ببوصلة السلم والأمن المجتمعي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأكد الظهرواي أن حكومة الاحتلال تعمل على تفريغ المدينة المقدسة من أهلها، وتمارس سياسة التهويد والتهجير القسري بحق المقدسيين من منازلهم وفي حي الشيخ جراح وسلوان واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستيلاء على الأراضي.





وأشار إلى موقف الأردن الثابت والراسخ بقيادة الملك عبد الله الثاني، الرافض لكل أشكال التهديد والممارسات الاستيطانية، وسياسة التشريد التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي والعربي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطن