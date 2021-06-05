قتيلان وثمانية جرحى بتفجير في العاصمة الصومالية

رام الله - دنيا الوطنقتل شخصان وأصيب 8 آخرون بجروح بتفجير نفذه انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، حسب تقارير إعلامية محلية.ونقلت التقارير عن الشرطة أن التفجير وقع بسوق شعبية قرب حاجز أفجوي الأمني السابق غربي المدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).أتي ذلك بعد قتال دار خلال الليلة الماضية بين الشرطة المعروفة بـ"هرمعد" ومسلحي حركة "الشباب" في تقاطع في مقديشو، بعدما شن مسلحو الحركة هجوما على قوات كانت مسؤولة عن حراسة القائمين علي بناء الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة جوهر.وأعلنت "الشباب" اليوم السبت عن سيطرتها على عدد من المناطق المتاخمة للطريق بين مقديشو وجوهر بعد انسحاب القوات الحكومية منها.