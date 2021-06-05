شاهد: الآليات والمعدات المصرية تشرع بإزالة ركام برج الشروق بغزة













رام الله - دنيا الوطنشرعت الآليات والمعدات الثقيلة المصرية، اليوم السبت، بعملية إزالة ركام برج الشروق، وسط مدينة غزة.يذكر أن جمهورية مصر العربية، قد أرسلت مجموعة من المعدات والاليات الثقيلة، لإزالة ركام المباني والأبراج، التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة، والتي دخلت الى القطاع أول أمس.يشار إلى أن برج الشروق، قد تم قصفه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة، ويحتوي على ما يقارب 14 طابقا، ويضم شركات ومكاتب صحفية وإعلامية مختلفة.