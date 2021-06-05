الصحة الإماراتية تسجل خمس وفيات جديدة و2188 إصابة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2,188 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، ووفاة 5 حالات.وقالت الوزارة في بيان إنه " تماشيا مع خطتها ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس (كورونا) والمخالطين لهم وعزلهم تم إجراء 246,510 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).‌‎وتابعت "ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,188 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 581,197 حالة".كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,696 حالة.‌‎كما أكدت الوزارة شفاء 2,150 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 560.734 حالة.