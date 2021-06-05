مسلحون يقتلون نحو 100 مدني في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو

رام الله - دنيا الوطنأفادت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم ليلا على قرية في شمال البلاد.وفي بيان لها، أعلنت الحكومة أن الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق"، واصفة المهاجمين بـ"الإرهابيين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" وتنظيم الدولة.