شاهد: 5 قتلى و15 مصابا جراء هجوم بسكين في الصين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الصينية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء هجوم بسكين وقع في مقاطعة آنهوي شرق البلاد.وأكدت الشرطة في بيان لها أن الحادث وقع اليوم السبت في مدينة أنكينغ، موضحة أن عناصر الأمن هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات عن اعتداء شخص بسكين على حشد من المارة في شارع تجاري.وأشار البيان إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفى، فيما لا يزال الغموض يلف دوافع الهجوم والتحقيق جارٍ للكشف عنها.ونشرت صحيفة (Global Times) الصينية فيديو يظهر حشدا من المواطنين وصلوا إلى المستشفى للتبرع بدمهم لصالح المصابين.