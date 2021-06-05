محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت تجاه دعم ليبيا

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، في قصر الشاطئ، محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بالضيف الليبي و"تمنى له التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان .. ونقل إليه تحيات خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لليبيا الشقيقة وشعبها، السلام والاستقرار"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.من جانبه شكر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الشيخ محمد بن زايد، لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.كما عبر عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.