بيت لحم: الاحتلال يمنع مزارعين في حوسان من دخول أراضيهم والعمل فيها

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين في بلدة حوسان، في مدينة بيت لحم، من الدخول والعمل في أراضيهم الواقعة داخل إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة.واعتصم مزارعون أمام أراضيهم احتجاجا على منعهم من دخول أراضيهم والعمل فيها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال المزارع محمد حمامرة إن قوات الاحتلال منعتنا اليوم من الدخول والعمل في أراضينا بمنطقة قديس التي تقع داخل مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على أراضي حوسان.وأضاف حمامرة: "ان مساحة الأراضي التي يمنع أصحابها من دخولها نحو 100 دونم يزرعها أصحابها ويعتاشون منها، مؤكدا أن الاحتلال يفرض عليهم قيودا تحد من عملهم بها"، متابعا بقوله: "لن نسمح للاحتلال بسرقة أراضينا مهما حدث".وأشار إلى أن الأهالي في هذه المنطقة يعانون من اعتداءات المستوطنين خلال العمل بالأرض، من خلال سرقة المعدات الزراعية، وسرقة الثمار الموسمية، وتعرضهم للضرب من المستوطنين، مضيفا ان الاحتلال يفتشهم ويدقق في هوياتهم كلما ذهبوا إلى الأرض.