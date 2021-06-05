شؤون فلسطينية

اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية لإدارة ملف المساعدات الإنسانية بنزاهة وعدالة بالقطاع

اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الإنسانية لإدارة ملف المساعدات الإنسانية بنزاهة وعدالة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مجموعة من التوصيات بشأن إدارة ملف المساعدات الإنسانية، وتعزيز عدالتها في قطاع غزة، وذلك في إطار حملته بعنوان "الأيادي النظيفة"- المساءلة: أساس النزاهة في تقديم المساعدات الإنسانية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في جمع وتوزيع المساعدات لقطاع غزة، على رأسها ضرورة التزام كافة الأطراف بالبوابة الموحدة، كأساس تنطلق منه عملية توزيع المساعدات، خاصة في ظل تعدد الأطراف، واستمرار الانقسام، وتعدد الاحتياجات ووجود حاجة ملحة للإسراع في إيصال المساعدات.

وفي رسالته لوزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، ووكيل الوزارة، الدكتور غازي حمد في القطاع؛ شدد أمان على ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسر المتضررة من مساعدات عينية ونقدية، موصياً بضرورة نشر المعلومات ذات العلاقة بالمساعدات المقدمة بإشراف الوزارة من حيث آلية جمعها وتخزينها وتوزيعها، إضافة الى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على ملف المساعدات، والتعاون مع الفريق الأهلي للرقابة على نزاهة توزيع المساعدات، والذي شكله  ائتلاف أمان في إطار الحملة.

ولفت ائتلاف أمان الانتباه الى المبادئ التوجيهية لتعزيز نزاهة وشفافية وعدالة توزيع المساعدات، والتي يتضمنها دليل منع الفساد في توزيع المساعدات المعتمد من الوزارة مسبقاً، داعيا ً الى تعميمها في هذا المجال، كذلك الى التعاون في معالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين حول المساعدات، والمُحالة للوزارة من قبل أمان وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

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