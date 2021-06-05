دائرة شؤون المفاوضات: بعد 54 عاماً إنهاء الاحتلال واجب دولي ملحّ

أصدرت دائرة شوؤن المفاوضات

"بعد 54 عاماً إنهاء الاحتلال واجب دولي ملحّ".

وفيما يلي تفاصيل البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



في الذكرى الرابعة والخمسين لعدوان الخامس من حزيران 1967 أكدت دائرة شؤون المفاوضات أن "هذه الذكرى تحلّ اليوم وقضية الحق الفلسطيني تستعيد ألقها وتتصدر مجدداً المشهد الدولي في أعقاب انتفاضة القدس التي وحدّت شعبنا الفلسطيني بأسره بمختلف أطيافه وبكل أماكن وجوده في مواجهة باسلة مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي دفاعاً عن قدسه ومقدساته وكرامته وحقه في الوجود وتقرير المصير".



وأضافت في بيان لها لهذه المناسبة" لقد أثبتت هذه المواجهة أنه رغم أكثر من سبعة عقود من التطهير العرقي المتواصل وأربعة وخمسين عاماً من الاحتلال الكولنيالي فإن شعبنا الفلسطيني بقي صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه وثوابته وقادراً على إفشال جميع المخططات التصفوية لقضيته ووجوده، وآخرها محاولة فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، وأن سنوات طويلة من الجهد المحموم الذي بذله تحالف نتنياهو-ترامب من أجل تهميش القضية الفلسطينية من خلال محاولة تطبيع العلاقات مع الدول العربية على حسابها فشلت في النيل من حقيقة أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن لا سلام ولا إستقرار في المنطقة أو في العالم دون حلّها حلاً عادلاً يؤمّن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا كما حددتها قرارات الشرعية الدولية".



وشددت الدائرة على "إن إحدى الدروس الرئيسية لإنتفاضة القدس تتمحور حول أهمية الوحدة التي تجلّت في الميدان بين جميع قوى شعبنا الأمر الذي يؤكد ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".



وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بتفعيل آليات العدالة الدولية لمساءلة الإحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها وصولاً إلى إنهائه بإعتباره واجباً دولياً مُلحّاً، والحل الأمثل والأقصر لتحقيق سلام عادل ودائم، وقالت "إننا إذ نرحب بكل الجهود التي بُذلت من أجل وضع حدّ للعدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة وبخاصة من قبل جمهورية مصر الشقيقة فإننا ندعو إلى جهد دولي مكثف لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال وقف الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا في القدس المحتلة ووقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي الجارية في الشيخ جراح وسلوان وجرائم إستباحة المسجد الأقصى وبقية أرض دولة فلسطين بالإضافة إلى فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة مما يمكّن من تعجيل إعادة الإعمار. وشددت على أن السبيل الأنجع لإحلال السلام والإستقرار يتمثل في معالجة آثار الإحتلال المستمر منذ أربعة وخمسين عاماً، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، وهو ما يتطلب إنهاء الإحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة إستقلالها وسيادتها الكاملة على أرضها بما فيها العاصمة القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة 194 والمبادرة العربية". ودعت المجتمع الدولي إلى تغليب إرادته وفرضها على المحتل من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنفاذ قواعد القانون الدولي بإعتباره الأمر الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ويحقق الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.



وحيّت الدائرة في ختام بيانها الملايين من أحرار العالم الذين خرجوا للشوارع رفضاً للعدوان الإسرائيلي وإنتصاراً لحق شعبنا الفلسطيني في الحرية، والذين ضغطوا على حكوماتهم لمغادرة سياسات النفاق وإزدواجية المعايير، معبرين بذلك عن ضمير الإنسانية الحيّ الرافض للظلم والإستعمار والإستبداد. ودعت هذه القوى الحية في كل مكان في العالم إلى مواصلة نضالها تضامناً مع شعب فلسطين حتى جلاء الإحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني لدولته العتيدة.













رام الله - دنيا الوطنفي منظمة التحرير الفلسطينية، بياناً، قالت فيه: