وزير العمل يلتقي مديرة (يونسكو) الجديدة في فلسطين ويبحث معها عدة قضايا



وفي نهاية اللقاء أكد أبوجيش على أهمية دعم سوق العمل في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص في ظل الظروف الحالية وخاصة بعد الحرب الأخيرة.



وفي نهاية اللقاء أكد أبوجيش على أهمية دعم سوق العمل في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص في ظل الظروف الحالية وخاصة بعد الحرب الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير العمل، د. نصري ابو جيش بمديرة مكتب (يونسكو) في رام الله السيدة نهى باوازير التي تسلمت مهامها في بداية جائحة (كورونا) في فلسطين، حيث تم مناقشة أسس التعاون المشترك ما بين وزارة العمل و(يونسكو)، وذلك في مقر وزارة العمل في رام الله بحضور الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في الوزارة رامي مهداوي .ورحب أبوجيش بالمديرة الجديدة لمكتب اليونسكو في فلسطين وأثنى على الدور والجهود الفعالة لمؤسسة (يونسكو) ودعمها المستمر لقطاع العمل في فلسطين.من جهتها شكرت مديرة مكتب (يونسكو)، أبوجيش على ترحيبه وأكدت على أهمية التعاون مع وزارة العمل من أجل تحسين ظروف قطاع العمل في فلسطين.ووضع الوزير أبوجيش باوازير بصورة شاملة عن واقع قطاع العمل الفلسطيني وأهم الصعوبات التي يواجهها والتي تفاقمت في ظل جائحة كورونا.وتباحث الطرفان بعدد من القضايا الهامة التي تساهم بدعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث سيتم التعاون المشترك ودعم وزارة العمل من خلال برامج تطويرية ليتم ادماج (يونيسكو) في مشروعين المشروع الأول بتمويل من الحكومة اليابانية وسوف يستهدف قطاع غزة بشكل خاص، والمشروع الثاني بدعم من الحكومة البلجيكية وسوف يستهدف المحافظات الشمالية، والمشروعين سوف يساهمو في دعم قطاع العمل بشكل عام والتدريب المهني بشكل خاص.كما تم بحث أهمية إنشاء مركز تدريب مهني لمحافظة رام الله والبيرة وأهمية حشد الموارد وتكثيف الجهود لذلك، وأيضا العمل على تأسيس وتطوير نظام سوق العمل والذي سيتم رفد صناع القرار والجامعات والقطاع الخاص بالمعلومات الهامة التي يتم البناء عليها من أجل مواءمة احتياج سوق العمل بمخرجات التعليم، وذلك وفق المعايير المهنية المتبعة وضرورة إيجاد الوسائل الملائمة لضمان متابعة العمل في ظل تداعيات جائحة (كورونا).