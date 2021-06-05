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دولي

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 729 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 173 مليونا وما يقارب من 351 ألف اصابة، تعافى منهم 156 مليونا ونحو 346 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 416 ألف و749 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,239 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين مواطنيها، (3,382 وفاة)، والبرازيل (1,184 وفاة)، والأرجنتين (538 وفاة)، وكولومبيا (537 وفاة)، واميركا (520 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (121,476 إصابة)، والبرازيل (38,482 إصابة)، والأرجنتين (30,950 إصابة)، وكولومبيا (30,000 إصابة)، واميركا (16,925 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن اميركا، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (612,240 وفاة)، والبرازيل (470,968 وفاة)، والهند (344,101 وفاة)، والمكسيك (228,568 وفاة)، وبيرو (185,813 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,192,023 إصابة)، والهند (28,694,879 إصابة)، والبرازيل (16,841,954 إصابة)، وفرنسا (5,701,029 إصابة)، وتركيا (5,276,468 إصابة).

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