الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 727 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (183) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 56 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت أن إجمالي تراكمي للمصابين 110479 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 4083 حالة، إجمالي المتعافين 105368 حالة، إجمالي الوفيات 1028 حالة وفاة.ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 100 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.وفيما يتعلق باالتطعيمات، بينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ 60200 شخص، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 41214 شخص.