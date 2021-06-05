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دولي

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد فرنسا لفتح حدودها أمام الأجانب ابتداء من التاسع من شهر حزيران/يونيو الجاري. 

ووضعت الحكومة بالبلاد، لأجل ذلك، ما أسمته بـ"استراتيجية إعادة فتح الحدود"، نشرت مضامينها أمس الجمعة، تبسط فيها الشروط المطلوبة للسفر إليها، حسب ما نقل موقع (فرانس 24).

ويُسمح للأشخاص الأوروبيين الملقحين بدخول الأراضي الفرنسية دون أي شرط إضافي، فيما يطالب البريطانيون والأمريكيون بتقديم فحص سلبي.

واعتبارا من 15 حزيران/ يونيو، ستفتح فرنسا التلقيح ضد فيروس (كورونا) للذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 عاما، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي في خطوة جديدة ضمن حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

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