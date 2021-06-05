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الرئيس التونسي: مواقفنا ثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي: مواقفنا ثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، التأكيد على موقف بلاده في مساندة الشعب الفلسطيني باسترداد حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد خلال اللقاء على "مواقف تونس الثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق باسترداد حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وذكر البيان، أن اللقاء "مثل فرصة جدد من خلالها سعيد تمسك تونس بمزيد الارتقاء بعلاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية"، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

كما أكد سعيد "حرص تونس على أن تكون الشراكة مع الاتحاد الأوروبي رافدا أساسيا لتنفيذ مشاريع وبرامج تحقق الإنعاش الاقتصادي وخلق مواطن الشغل (..)، وأن تساعد على معالجة ملف الهجرة غير النظامية والتصدي لكل مظاهر الإرهاب والتطرف".

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