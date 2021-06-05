مباشر | السنوار يلتقي عددا من أساتذة الجامعات في القطاع

دولي

أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح ميناء "فيليوس" ووضع حجر الأساس لمحطات معالجة الغاز الطبيعي بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود.

وأوضح أردوغان أنه مع الاكتشاف الجديد في موقع "أماسرا-1" بحقل صقاريا، بلغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، و"نتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة"، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأكد الرئيس التركي أن حكومة بلاده تعمل ليل نهار من أجل إدخال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في الخدمة بحلول العام 2023.

وأضاف أن هدف حكومته الأكبر هو تسريع الخطوات التنموية من خلال تخليص تركيا من واردات الطاقة التي تشكل أكبر عنصر عجز في الحساب الجاري للبلاد.

وأضاف أن حكومته تخطط لاستقدام الغاز الطبيعي من البحر إلى اليابسة على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بإنشاء مرافق في قاع البحر لاستخراج الغاز الطبيعي.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل إنشاء مرافق تعالج الغاز الطبيعي في اليابسة لجعله جاهزا للاستخدام، والمرحلة الثالثة مد خط أنابيب بين المرافق في البحر وعلى اليابسة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

وفي إطار حفل اليوم، افتتح أردوغان ميناء "فيليوس"، مبينا أنه يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي ستجعل تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم، وأنه يشكل جزء من أهداف البلاد للعام 2023.

ولفت إلى أن إنشاء ميناء "فيليوس" فكرة تعود إلى قبل 150 عاما في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وأوضح الرئيس التركي أن الميناء يمكنه تحميل وتفريغ السفن ذات الحمولة الكبيرة، مبينا أنه يستوعب 13 سفينة في نفس الوقت.

وأضاف أن الميناء أحد أكثر 3 موانئ في تركيا سيقدم مساهمة كبيرة في صادرات البلاد بطاقة سنوية تبلغ 25 مليون طن.

وقال بهذا الخصوص: "بدأنا نرى بارقة أمل بوصول حجم الصادرات إلى 200 مليار دولار نهاية العام (الحالي)".

وفي كلمة أخرى خلال افتتاح مصنع "قوجة يوسف" للكمامات في زونغولداق، أكد أردوغان أن حجم الإنتاج في تركيا يتعزز يومًا بعد يوم بفضل الاستثمارات المحلية والدولية.

وبين أن الحكومة وقفت إلى جانب كافة المستثمرين الذين يدعمون البلاد من خلال برامج الدعم والتشجيع والهبات لكافة القطاعات.

وأوضح أردوغان أن تركيا حققت ثاني أعلى معدل نمو بنسبة 1.8 بالمئة عام 2020 بعد الصين بين دول مجموعة العشرين، بفضل جهود القطاع الخاص ودعم الدولة.

ولفت إلى أن الاقتصاد التركي لم يوقف عجلته حتى في الفترات التي اشتد فيها وباء كورونا ووصل الاقتصاد العالمي آنذاك إلى شبه توقف.

وقال: "قدمنا خدماتنا الصحية من الدرجة الأولى مجانًا في فترة شهدت حروب على الكمامات بين الدول المتطورة، ونقصًا في أجهزة التنفس الاصطناعي، وتحولت دور المسنين إلى ما يشبه المشارح".

أخبار ذات صلة

بوتين يستبعد تحقيق السلام في المنطفة دون حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بوتين يستبعد تحقيق السلام في المنطفة دون حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

(كورونا عالميًا): 3 ملايين و729 الف وفاة و173 مليونا و351 ألف إصابة

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو

فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين في 9 يونيو

قناة إسرائيلية: رئيس (كنيست) سيعلن نجاح لابيد بتشكيل الحكومة.. وهذا موعد التنصيب

قناة إسرائيلية: رئيس (كنيست) سيعلن نجاح لابيد بتشكيل الحكومة.. وهذا موعد التنصيب

ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

مصرع تسعة عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

مصرع تسعة عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

&#34;فيسبوك&#34; تعلن حظر حساب دونالد ترامب لمدة عامين

"فيسبوك" تعلن حظر حساب دونالد ترامب لمدة عامين

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ مارس

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ مارس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; و&#34;منتدى الأمة&#34; ينظمان أمسية ثقافية على أنقاض برج هنادي

غزة: "الشباب والثقافة" و"منتدى الأمة" ينظمان أمسية ثقافية على أنقاض برج هنادي

منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء التقييدات التي يفرضها الاحتلال على منطقة الصيد بالقطاع

منظمات حقوق الإنسان تطالب بإلغاء التقييدات التي يفرضها الاحتلال على منطقة الصيد بالقطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الاحتلال يخطر بهدم محال تجارية ويصادر جرافة جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم محال تجارية ويصادر جرافة جنوب جنين

إعادة انتخاب فلسطين نائبا للرئيس.. &#34;الوطني&#34; يشارك باجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط

إعادة انتخاب فلسطين نائبا للرئيس.. "الوطني" يشارك باجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط

غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل السير أثناء زفات الأعراس

غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل السير أثناء زفات الأعراس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

&#34;المرور&#34; بغزة: حادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

"المرور" بغزة: حادث سير واحد خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع ولا إصابات

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف خيانة زوجها في حمام السباحة

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة طفلها الثاني

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: جورج وسوف ينسحب من حفل وصفاء سلطان تُعلق

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان.. وعمرو أديب يسخر

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: غادة عبد الرازق تكشف عمرها..وتعلق على رانيا يوسف

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: الصور الكاملة لزواج شدوى الحضري... وفستان زفافها الغريب

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

شاهد: نورهان تتعرض للابتزاز من منتج مسلسلها وهذا ردها

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

هكذا احتفلت نانسي عجرم عقب وفاة (حماتها)

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

عربي

مصرع خمسة من البشمركة بكمين لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك

مصرع خمسة من البشمركة بكمين لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك

الرئيس التونسي: مواقفنا ثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني

الرئيس التونسي: مواقفنا ثابتة من بعض المسائل الإقليمية وفي مقدمتها مساندة الشعب الفلسطيني

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال

أميركا: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبرى عن الصراع في اليمن

أميركا: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبرى عن الصراع في اليمن