شؤون فلسطينية

غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل السير أثناء زفات الأعراس

غنام: ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل السير أثناء زفات الأعراس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أنه ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وخاصة اغلاق الشوارع والتشحيط والتفحيط أثناء زفات الأعراس .

وبينت بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة المسؤولين عن إغلاق شارع القدس خلال زفة أحد الاعراس اليوم الجمعة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأهابت المحافظ غنام بكافة المواطنين الالتزام والتقيد بالقوانين وعدم استخدام المركبات بشكل غير قانوني وتعريض حياة الناس للخطر، مؤكدة أنه سيتم تعطيل أي زفة عريس ويمنع إكمال مسيرها في حال مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.

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