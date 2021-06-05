وزير الخارجية القطري: لن نطبع العلاقات مع إسرائيل قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لن تطبّع علاقاتها مع إسرائيل قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأضاف في حديث مع قناة (CNBC) الأمريكية، أن السبب الرئيسي لعدم وجود علاقات بين قطر وإسرائيل هو احتلال أراضي فلسطينية، وليس هناك خطوة أو أي أمل نحو السلام حتى الآن، لم نر أي ضوء في نهاية النفق.وأشار إلى أن إقامة علاقات مع إسرائيل لن تحل المشاكل طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأعرب عن اعتقاده أنه يجب معالجة الصراع أولا، ثم اتخاذ الخطوة لتحقيق السلام مع إسرائيل.