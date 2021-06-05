الأشغال بغزة: الآليات المصرية تعمل وفق خطة مُعدة وبتقييم مستمر

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان أن الآليات المصرية التي دخلت تعمل وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقًا لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها.وقال سرحان، وفق وكالة (الرأي): إن الآليات المصرية بدأت بإزالة ركام برج الشروق ومن ثم ستنتقل للعمل بعدة مواقع آخرى، مشيرًا إلى أن هذه الآليات سوف تساعد في عملية إزالة الركام وإزالة المباني الأيلة للسقوط التي تشكل خطرًا على حياة الناس.وأضاف: "عمل هذه الآليات سيوفر جهدًا كبيرًا وذلك لأن الآليات الموجودة بالقطاع قديمة ومهترئة وهذه الآليات ستساعد المقاولين في عملية إزالة الأنقاض تمهيدًا لبدء عملية الإعمار حال وصول التمويل".وأكد سرحان أن الطواقم الهندسية بوزارة الأشغال أعدت خطة لسير عمل هذه الآليات حيث سيتم العمل بعدة مواقع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذه الآليات .وتابع "نحن الآن في طور التقييم المستمر لفعالية هذه الآليات وإن كانت الطواقم بغزة لبعض النوعيات دون الآخرى، ولطلب المزيد من الآليات التي نحتاجها وسنقوم بإخبار الأشقاء المصريين بذلك بشكل مستمر".وذكر سرحان أن فريق هندسي فني مصري متواجد بشكل دائم للتنسيق والمتابعة وهم على تواصل لحظي مع الطواقم العاملة على الأرض، موجهًا شكره لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا على وقفتهم الجادة مع قطاع غزة.وأضاف وكيل وزارة الأشغال للرأي "نأمل أن يتم الإسراع بتوفير أموال الإعمار للبدء بعملية الإعمار ووزارة الأشغال وطواقمها جاهزة للبدء فورًا باعمار البيوت التي دمرت".